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27.05.2020 - 19:09 | | AA

Son dakika! İtalya'da corona virüs kabusu! Ölü sayısı 33 bin 72 oldu

Gelen son dakika haberine göre; İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 33 bin 72'ye yükseldi.

Son dakika! İtalya'da corona virüs kabusu! Ölü sayısı 33 bin 72 oldu

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1976’lık düşüşle 50 bin 966'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 231 bin 139'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 584 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 443'lük artışla 147 bin 101'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 117 daha artarak, 33 bin 72'ye yükseldi. Son üç gündür çift hanelerde seyreden günlük ölü sayısı, bugün yeniden 100'ün üstünde çıktı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 521 olan sayı, bugün 505'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 607 bin 251 test yapıldı.

Evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandıBalıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi.
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