Son dakika... İtalya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 710 oldu

Sivil Savunma Kurumu, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 704'e geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 209 bin 328 oldu.

İyileşenlerin sayısı 1665 artışla 79 bin 914'e yükseldi.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 474 artarak, 28 bin 710’a ulaştı. Bu sayı, son 11 günde kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1578 olan sayı bugün 1539'a düştü.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 108 bin 837 test yapıldı.

Salgından en çok etkilenen Lombardiya bölgesinde son haftalarda oldukça azalan ölü sayısı bugün yüksek çıktı. Bölgede son 24 saatte 329 kişi öldü.