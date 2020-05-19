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19.05.2020 - 19:12 | | AA

Son dakika... İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 32 bin 169 oldu

Gelen son dakika haberine göre; İtalya'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 162 artarak 32 bin 169'a yükseldi.

Son dakika... İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 32 bin 169 oldu

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1424 düşüşle 65 bin 129’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 226 bin 699 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 75’lik artışla 129 bin 401’e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 162 daha artarak 32 bin 169'a ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 749 olan sayı, bugün 716'ya geriledi.

Bugüne kadar 3 milyon 104 bin 524 test yapılan ülkede, salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 54 oldu.

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