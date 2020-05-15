15.05.2020 - 14:13 |
Son dakika... İtalya'da patlama!
Gelen son dakika haberine göre, Venedik yakınlarındaki kimyasal fabrika'da patlama sonrası siyah dumanlar ve alevler yükseliyor. Yetkililer halka evlerinde kalmaları ve kapıları, pencereleri kapalı tutmaları talimatı verdi.
İtalya’nın Venedik şehri yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde bulunan kimyasal fabrikada patlama meydana geldi.
Reuters’ın haberine göre patlama sonrası tesisten siyah dumanlar ve alevler yükseldi. Yetkililer halka evlerinde kalmaları ve kapıları, pencereleri kapalı tutmaları talimatı verdi.
Yerel Corriere del Veneto gazetesi Porto Marghera bölgesindeki patlamada bir çalışanın yaralandığını yazdı.
Bölge, Venedik’in tarihi şehir merkezine yalnızca birkaç kilometre mesafede.
Ambülans ve itfaiye görevlileri hızla olay yerine intikal etti. Televizyon kanalları, birkaç kilometre mesafeden yükselen dumanları görüntüledi.
1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.