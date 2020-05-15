Son dakika... İtalya'da patlama!

İtalya’nın Venedik şehri yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde bulunan kimyasal fabrikada patlama meydana geldi.

Reuters’ın haberine göre patlama sonrası tesisten siyah dumanlar ve alevler yükseldi. Yetkililer halka evlerinde kalmaları ve kapıları, pencereleri kapalı tutmaları talimatı verdi.





Yerel Corriere del Veneto gazetesi Porto Marghera bölgesindeki patlamada bir çalışanın yaralandığını yazdı.

Bölge, Venedik’in tarihi şehir merkezine yalnızca birkaç kilometre mesafede.





Ambülans ve itfaiye görevlileri hızla olay yerine intikal etti. Televizyon kanalları, birkaç kilometre mesafeden yükselen dumanları görüntüledi.