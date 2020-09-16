MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Johnson'dan 'felaket olur' uyarısı!
ABONE OL
16.09.2020 - 19:34 | | AA

Son dakika... Johnson'dan 'felaket olur' uyarısı!

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinanın ülke için mali açıdan felaket olacağını söyledi.

Son dakika... Johnson'dan 'felaket olur' uyarısı!

 

Johnson, bir parlamento komitesindeki konuşmasında, ikinci bir ulusal çapta karantina istemediğini belirtti.

Bunun tamamen yanlış olacağını düşündüğünü dile getiren Johnson, "Önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mali sonuçları bakımından da felaketten başka bir şey getireceğinden şüpheliyim." dedi.

Bu arada, Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 991 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 378 bin 219'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 artarak 41 bin 684 oldu.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

İstanbul Filyasyon Kurulu 4. kez toplandıİstanbul Filyasyon Kurulu, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında 4. kez toplantı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Örgütte çözülmeler sürüyor! İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 154 oldu

Son dakika... Örgütte çözülmeler sürüyor! İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 154 oldu

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor - 16 Eylül Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye...

Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor - 16 Eylül Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye...

Sıradaki Haber