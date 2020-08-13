MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Karadeniz'de Rusya-ABD hareketliliği!
ABONE OL
13.08.2020 - 10:00 | | İHA

Son dakika... Karadeniz'de Rusya-ABD hareketliliği!

Son dakika gelen habere göre; Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan ABD uçağı, Rusya sınırına yaklaştığı gerekçesiyle Rus SU-27 tipi askeri uçakla uzaklaştırıldı.

ABD’nin Karadeniz üzerinde yaptığı keşif uçuşlarına bir yenisi daha eklenirken, Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi. Rusya Federasyonu Savunma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8 Poseidon tipi keşif uçağı Karadeniz üzerindeki tarafsız sularda uçuşunu gerçekleştirirken Rus sınırına yaklaştı.

Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden kalkış yapan SU-27 tipi savaş uçağı Karadeniz üzerinde ABD uçağını takibe başladı. Rusya açıklamasında müdahale sonucu ABD uçağının kendi sınırlarını ihlal etmediğini duyururken, havada yaşanan gerilimin bir süre sonra sona erdiğini ifade etti. SU-27 savaş uçağının kendi hava üssüne döndüğü söylenirken Rus uçağının manevrasının uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerçekleştiği savunuldu.

Karısını öldürmek için hapisten kaçan şahıs yakalandıÇeşitli suçlardan 22 yıl hapis cezası bulunan Ecevit Kıymaz, kızı Kader’e “Anneni öldüreceğim” deyip Sincan Açık Cezaevi’nden firar etti. Katilden hızlı hareket ederek ortak operasyonla Kıymaz’ı yakalayan Yozgat ile Ankara polisleri bir kadını ölümden kurtardı. Kıymaz’ın üzerinde eski eşinin oturduğu evinin adresinin yazılı olduğu not çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Ersoy açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Bakan Ersoy açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Son dakika! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

Son dakika! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

Sıradaki Haber