Son dakika... 'Kendimi havaya uçuracağım' dedi, yolcu uçağı acil iniş yaptı

Rusya'nın başkenti Moskova semalarında ilerleyen bir yolcu uçağında korku dolu dakikalar yaşandı.

Üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir kadın yolcu, kendini patlatacağını söyleyince uçak karıştı. S7 Havayollarına ait aracın pilotları, Moskova'daki Domodedova Havalimanı'na acil iniş yapma kararı aldı.

Rus medyası, uçağın güvenli bir şekilde piste teker koyduğunu ve gizli servisin acil bir şekilde içeri girdiğini bildiriyor. Dakikalar sonra polisin bomba tehdidi savuran kadını gözaltına aldığı duyuruldu.