Son dakika... Köle tüccarının heykeli yıkıldı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar İngiltere'de de devam ediyor. Bristol kentindeki gösteride, köle tüccarı Edward Colston'ın heykeli yıkıldı. Protestocular, ABD'de polisin ölmeden önce George Foyd'a yaptığına atfen yere indirdikleri heykelin boynuna dizleriyle bastırdılar ve ardından nehre attılar.

Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston'ın, tüm servetini o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor.





6-8 hafta süren yolculuklarda köle yapılmak için Amerika'ya götürülen siyahlardan binlercesinin hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü belirtiliyor.

İsmi hâlâ Bristol kentindeki sokak ve binalara verilmiş durumda.

Başbakan Johnson: Haydutlar protestoları amacından saptırdı

Bristol'ün dışında Londra'daki ABD Büyükleçiliği önünde, Nottingham, Manchester ve Edinburgh'da da ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi. Londra Polis Teşkilatı (MET) Cumartesi günü İngiltere'nin başkentinde binlerce kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda 14 polis memurunun yaralandığını açıkladı.





İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı açıklamada herkesin sosyal mesafe kurallarına uyarak barışçıl protesto hakkı olduğunu söylerken, "Polise saldırmaya hakları yok. Bu gösteriler haydutlar tarafından amacından saptırıldı. Desteklediklerini söyledikleri amaca ihanet ediyorlar. Sorumlular hesabını verecek" dedi.





Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick de, polislere yönelik saldırıların "şoke edici ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu" söyledi.



Cumartesi günkü yoğun katılımlı protestolar çoğunluklar barışçıl geçti ancak günün ilerleyen saatlerinde Başbakanlık konutunun önünde arbede yaşandı.





Emniyet Müdürü, "Az sayıdaki protestocunun dün Londra'nın merkezinde polislere karşı şiddet eylemlerinde bulunmasından ötürü çok üzgünüm" dedi.

14 polisin dünkü protestolarda yaralandığını söyleyen Komiser, böylece George Floyd'un ABD'de öldürülmesinin ardından düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolarda bu hafta toplam yaralanan polis sayısının 27'ye çıktığını kaydetti.