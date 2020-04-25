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25.04.2020 - 19:10 | | AA

Son dakika | Korkutan corona tablosu! Vefat sayısı 200 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını  sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti.

Son dakika | Korkutan corona tablosu! Vefat sayısı 200 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin  derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19  nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 400, vaka sayısı ise 2 milyon 867  bin 574'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 52 bin 838 kişinin  hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 26 bin 384 can kaybı ile İtalya,  22 bin 902 ile İspanya, 22 bin 245 ile Fransa, 20 bin 319 ile İngiltere, 6 bin  917 ile Belçika, 5 bin 805 ile Almanya, 5 bin 650 ile İran ve 4 bin 632 ile Çin  takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 409), Brezilya (3 bin 704), Türkiye (2 bin 706),  Kanada (2 bin 302), İsveç (2 bin 192), İsviçre (1593), Meksika (1221) ve İrlanda  (1014)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını,  200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 819 bin 310 kişi iyileşirken, halen 1 milyon 847 bin 864  kişinin tedavisi sürüyor.

Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
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