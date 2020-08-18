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18.08.2020 - 08:34 | | AA

Son dakika: Koronavirüs durdurulamıyor... Vaka sayısı 22 milyonu aştı

Son dakika haberine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı.

Son dakika: Koronavirüs durdurulamıyor... Vaka sayısı 22 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüs bulaşanların sayısı 22 milyon 50 bin 472'ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 612 bin 27 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (3 milyon 363 bin 235), Hindistan (2 milyon 701 bin 604), Rusya (927 bin 745), Güney Afrika (589 bin 886), Peru (541 bin 493), Meksika (525 bin 733), Kolombiya (476 bin 660), Şili (387 bin 502), İspanya (382 bin 142), İran (345 bin 450), İngiltere (319 bin 197), Suudi Arabistan (299 bin 914), Arjantin (299 bin 126), Pakistan (289 bin 832), Bangladeş (279 bin 144) ve İtalya (254 bin 235).

Türkiye'de vaka sayısı 250 bin 542'ye ulaştı.

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Almanya (226 bin 686), Fransa (219 bin 29), Irak (180 bin 133), Filipinler (164 bin 474), Endonezya (141 bin 370), Kanada (122 bin 872), Katar (115 bin 368), Kazakistan (103 bin 300), Ekvador (101 bin 751) ve Bolivya (101 bin 223)."

KOVİD-19 200'DEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 777 bin 459 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 14 milyon 793 bin 398 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 479 bin 615 aktif vaka bulunuyor.

Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur? Ali Çınar anlattıSon dakika gelen habere göre; Milliyet gazetesi köşe yazarı Ali Çınar, CNN Türk'te Uğur Önver'e açıklamalarda bulundu. Biden'ın küstah açıklamalarını canlı yayında değerlendiren Çınar, '21 Ocak'tan sonra Biden bile gelse ABD'nin Türkiye'yi kaybetme lüksünün olmayacağını, bir şekilde yine Türkiye ile diyalogla çalışmak zorunda olacaklar' dedi.
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