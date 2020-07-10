Son dakika... Koronavirüs salgınında hangi aktivite daha riskli? Bu listeye dikkat...

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünyanın dört bir yanında vaka sayısı 12 milyonu aşarken, ülkeler kademeli olarak normalleşme adımları atıyor.

Bununla birlikte, aylarca karantinada kalan insanlar sosyal hayata dönmeye başladı. Ancak, hangi mekanların ve sosyal aktivitelerin Covid-19 karşı güvenli olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.

ntv.com.tr'nin haberine göre, ABD’de yer alan Teksas Tıp Derneği, 37 aktivitenin sahip olduğu Covid-19 risk durumunu değerlendirdiği bir rapor yayımladı. Listede bara gitmek ve kalabalık dini törenlere katılmak başı çekerken, mektup açmak ve yemek siparişi vermek en az risk oluşturan aktiviteler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, plaja, okula ya da ofise dönmenin orta riskli eylemler arasında yer aldığı görülüyor.

HANGİ AKTİVİTE NE KADAR RİSKLİ

Yüksek riskli grup

Bara gitmek / 9

Kalabalık ibadet törenine katılmak (500'den fazla kişinin bulunduğu) / 8

Spor salonunda çalışmak / 8

Lunaparka gitmek / 8

Sinemaya gitmek / 8

Geniş katılımlı bir konsere gitmek / 8

Stadyumda maç izlemek / 8

Açık büfeden yemek / 8

Orta yüksek riskli grup

Berbere ya da kuaföre gitmek / 7

Restoranın içinde yemek / 7

Düğüne veya cenazeye katılmak / 7

Uçakla seyahat / 7

Basketbol oynamak / 7

Futbol oynamak / 7

Sarılmak ya da el sıkışmak / 7

Çocukları okula ya da kampa göndermek / 6

Ofiste bir hafta çalışmak / 6

Halka açık havuzda yüzmek / 6

Arkadaş ya da akrabayı kendi evinde ziyaret / 6

Orta riskli

Bir başkasının evinde yemek / 5

Bahçede mangal yapmak / 5

Plaja gitmek / 5

AVM'de alışveriş yapmak / 5

Az-orta riskli

Otelde iki gece konaklamak / 4

Klinikte bekleme odasında bulunmak / 4

Kütüphaneye ya da müzeye gitmek / 4

Dışarıda yemek / 4

Şehir kalabalığında yürümek / 4

Oyun alanında bir saat geçirmek / 4

Market alışverişi / 3

Diğerleriyle birlikte açık havada Yürüyüş, koşma ya bisiklet sürme / 3

Golf oynamak / 3

Az riskli

Dışarıdan yemek siparişi vermek / 2

Benzin doldurmak / 2

Tenis oynamak / 2

Kamp yapmak / 2

Mektup açmak / 1

Kaynak: ntv.com.tr