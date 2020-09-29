Son dakika: Kuveyt Emiri hayatını kaybetti!

91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yaşamını yitirdi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra bir operasyon geçiren Emir, bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.