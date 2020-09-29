29.09.2020 - 15:18 |
Son dakika: Kuveyt Emiri hayatını kaybetti!
İsrail medyasının aktardığı haberde, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybettiği iddia edildi.
91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yaşamını yitirdi.
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra bir operasyon geçiren Emir, bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.
Yolcu minibüsünde hem maskesini takmadı, hem de alkol aldı!Antalya’da şehiriçi yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan bir yolcu, bununla da kalmayıp herkesin gözü önünde alkol aldı. Cep telefonuyla açtığı bir videoyu alkol alarak izlemeye devam eden yolcunun görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.