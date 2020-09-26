26.09.2020 - 11:41 | | milliyet.com.tr
Son dakika...Lübnan başbakanı istifa etti!
Tarihi patlamanın ardından hükümetin görevini bıraktığı ülkede, bu kez kabineyi kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa ettiğini duyurdu.
Adib, Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la yaptığı görüşmenin ardından, özellikle ekonomi bakanının kim olacağına ilişkin yaşanılan anlaşmazlık nedeniyle "hükümet kurma görevini" bıraktığını duyurdu.
Tecavüzcü komşu serbest kaldı, gözyaşlarına boğulduErzurum'da yaşayan 5 çocuk annesi F.O., 9 ay boyunca kendisine şantaj ve tehditle tecavüz ettiğini ileri sürdüğü komşusunun oğlu M.S.'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına gözyaşları içerisinde tepki gösterdi. F.O., "Korktuğum için 9 ay boyunca kimseye bir şey anlatamadım. Ben sustum, hiç kimse susmasın. Keşke en başında eşime söyleseydim. Böyleleri dışarıda dolanmasın. Bütün kadınlar hakkını savunsun. Başlarına ne gelirse ilk günden söylesin" dedi.