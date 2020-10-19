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19.10.2020 - 19:51 | | DHA

Son dakika: Macronun eşi karantinaya girdi

Gelen son dakika haberine göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, temas ettiği kişilerden birinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı.

Son dakika: Macronun eşi karantinaya girdi

 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigette Macron, temas ettiği kişilerden birinin 15 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı. Brigitte Macron'un herhangi bir semptom göstermediği ifade edildi.

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