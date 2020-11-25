Son dakika... Mayın patladı, petrol tankeri hasar aldı

Kızıl Deniz'de bir mayının patlaması sonucu Malta bayraklı bir Yunan petrol tankerinde hasar oluştu.

Associated Press (AP) haber ajansı, MT Agrari adlı tankerde hasara yol açan patlamanın Yemen sınırına yakın konumdaki eş Şakik'te Çarşamba günü gerçekleştiğini bildiriyor.

Mayının kim tarafından döşendiği henüz bilinmiyor, Suudi Arabistan veya Yemen'deki Husilerden bir açıklama yok.

AP'ye bilgi veren kaynaklar, gövdesinde çatlak oluşan gemideki mürettebatın yara almadığını söyledi.