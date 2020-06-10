10.06.2020 - 08:27 | | AA
Son dakika... Meksika'da 24 saatte 596 kişi corona virüs nedeniyle öldü!
Gelen son dakika haberine göre, Meksika'da son 24 saatte 596 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 596 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 596 artarak 14 bin 649'a yükseldi.
Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.