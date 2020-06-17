17.06.2020 - 09:24 | | AA
Son dakika... Meksika'da 730 kişi daha corona virüsten öldü!
Gelen son dakika haberine göre, Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.
Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.
Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.