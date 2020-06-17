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17.06.2020 - 09:24 | | AA

Son dakika... Meksika'da 730 kişi daha corona virüsten öldü!

Gelen son dakika haberine göre, Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Meksika'da 730 kişi daha corona virüsten öldü!

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.

Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

 

Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde yoğunlukİstanbul'da E-5 Karayolu ile metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
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