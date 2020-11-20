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20.11.2020 - 05:11 | | AA

Son dakika: Meksika'da koronavirüste ölümler 100 bini aştı

Gelen son dakika haberine göre; Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

Son dakika: Meksika'da koronavirüste ölümler 100 bini aştı

 

Meksika Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 576 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bin 104'e yükseldi.

Böylece, ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından Meksika, Kovid-19 kaynaklı 100 binden fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumuna geldi.

Ülkede 4 bin 472 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 19 bin 543'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 766 bin 361 olarak açıklandı.

Denize girip köpeği ölmekten kurtardıKocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek, kıyafetleri ile denize giren veteriner hekim tarafından ölmekten kurtarıldı.
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