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12.06.2020 - 09:46 | | AA

Son dakika... Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 587 kişi öldü

Gelen bir son dakika haberine göre, Meksika'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle son  24 saatte 587 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 587 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19  kaynaklı can kaybı 587 artarak 15 bin 944'e yükseldi. Kovid-19 vaka sayısı da 4  bin 790 artışla 133 bin 974'e çıktı.

Meksika'da  Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı  ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk  ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

 

 

 

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