20.02.2021 - 12:53 | | DHA
Son dakika: Moskova Temyiz Mahkemesi, Navalny'nin cezasını onadı!
Son dakika haberine göre Moskova Temyiz Mahkemesi, muhalif aktivist Aleksey Navalny'nin hapis cezasının onandığını duyurdu.
Moskova Temyiz Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny'nin hapis cezasının onandığını duyurdu.
Kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladıKağıthane'de, yoğun kar yağışının ardından buzlanan rampada kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladı. Bir site duvarına çarparak durabilen taksinin kayma anı ve müşterinin atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.