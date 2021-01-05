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05.01.2021 - 00:54 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Mutasyon ABD'nin kalbine sıçradı! Kaygılar artıyor

Daha saldırgan olduğu düşünülen ve İngiltere'nin karantina kararı almasına sebep olan koronavirüsün yeni varyantı New York'ta görüldü. Vali Cuomo, virüsün hızlı yayılması durumunda hastane kapasitelerinin yetmeyeceğinden endişeli olduğunu açıkladı.

Son dakika... Mutasyon ABD'nin kalbine sıçradı! Kaygılar artıyor

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette koronavirüsün daha bulaşıcı varyantına ilk kez rastlandığını söyledi.

Bu da, yeni varyantın eyalette hızla yayılması durumunda hastane kapasitesine yönelik kaygıların artmasına neden oldu.

Cuomo, Albany'nin kuzeyindeki bir kasabada yaşayan 60'lı yaşlarında bir adamın yeni varyanta sahip olduğunu belirtti.

İyileşmekte olan adam son zamanlarda seyahat etmemiş, bu da virüsü doğrudan etkileşim kurmamış kişiler arasında yayılmaya başladığını gösteriyor.

New York, yeni tür için 5 bin test gerçekleştirdi ve şu ana kadar sadece bir vaka buldu. Cuomo, yeni türün hastaneye yatışları artırması ve bölgeleri kapanmaya zorlaması durumunda bunun bir "oyun değiştirici" olabileceğini söylüyor.

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
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