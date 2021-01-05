Son dakika... Mutasyon ABD'nin kalbine sıçradı! Kaygılar artıyor

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette koronavirüsün daha bulaşıcı varyantına ilk kez rastlandığını söyledi.

Bu da, yeni varyantın eyalette hızla yayılması durumunda hastane kapasitesine yönelik kaygıların artmasına neden oldu.

Cuomo, Albany'nin kuzeyindeki bir kasabada yaşayan 60'lı yaşlarında bir adamın yeni varyanta sahip olduğunu belirtti.



İyileşmekte olan adam son zamanlarda seyahat etmemiş, bu da virüsü doğrudan etkileşim kurmamış kişiler arasında yayılmaya başladığını gösteriyor.

New York, yeni tür için 5 bin test gerçekleştirdi ve şu ana kadar sadece bir vaka buldu. Cuomo, yeni türün hastaneye yatışları artırması ve bölgeleri kapanmaya zorlaması durumunda bunun bir "oyun değiştirici" olabileceğini söylüyor.