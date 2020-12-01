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01.12.2020 - 14:12 | | AA

Son dakika... Ordu birlikleri Sincar'a girdi, PKK'nın korktuğu başına geldi!

Irak yönetimi, resmi güvenlik güçlerinin Musul'a bağlı Sincar’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını bildirdi. Ekim ayında imzalanan anlaşmaya göre, teröristlerin ilçeden çıkması gerekiyor.

Son dakika... Ordu birlikleri Sincar'a girdi, PKK'nın korktuğu başına geldi!

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı." denildi.

Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.

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