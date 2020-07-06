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06.07.2020 - 09:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Oscar ödüllü efsane sanatçı Ennio Morricone hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre, İtalyan Oscar ödüllü İtalyan besteci Ennio Morricone yaşamını yitirdi.

Son dakika: Oscar ödüllü efsane sanatçı Ennio Morricone hayatını kaybetti!

Film müziklerinin efsane ismi dünyaca ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.  Özellikle Western türündeki film müziklerinin efsane isimlerinden olarak bilinen Morricone, İyi, Kötü, Çirkin, Birkaç Dolar İçin ve Bir Zamanlar Amerika'da gibi kült filmeler için yaptığı müziklerle tanınıyordu.

1928 doğumlu İtalyan müzisyen Ennio Morricone, 20. yüz yılın en tanınmış ve takdir görmüş film müzisyenlerinden biri olarak kabul edilir. 500'den fazla film ve diziye müzikleriyle hayat vermiştir, ancak en fazla Sergio Leone filmlerine yaptığı müziklerle hatırlanmaktadır.

 


 

 

Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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