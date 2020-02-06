Son dakika! Pablo Escobar'ın kiralık katili John Jairo Velasquez (Temel Reis) hayatını kaybetti!

Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın başında bulunduğu Medellin karteli hesabına çalışan kiralık katillerden John Jairo Velasquez, 22 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalmıştı. Mide kanseri olduğu öğrenilen Temel Reis, 2018'de tekrar hapishaneye geri dönmüştü.

Ülkede "sicarios" adıyla bilinen kiralık katiller çetesinin korkulan lideri, "Popeye" (Temel Reis) lakaplı Velasquez'in 300'ü bizzat kendisini tarafından işlenen 3 bin kadar cinayetten sorumlu olduğu belirtiliyor.

El Espectador gazetesinin haberine göre Velasquez ayrıca 1989'da 107 kişinin hayatını kaybettiği Avianca Havayolları yolcu uçağına bombalı saldırı düzenlenmesi ve yine aynı yıl cumhurbaşkanlığı adaylarından Luis Carlos Galan'ın öldürülmesinden de sorumlu tutuluyordu.

Gazetenin haberinde, Velasquez'in davasına bakan mahkemede çalışan bir görevlinin "Mahkeme yargıcı, 22 Ağustos'ta Velasquez'in şartlı tahliye edilmesi emrini verdi. Bunun üzerine Bölge Savcılığı, Velasquez'in tahliye edilmesini engelleyebilecek, adının karıştığı çözümlenmemiş davaları ortaya çıkarmak amacıyla çalışma başlattı ancak bir şey bulunmadı" şeklindeki sözlerine yer verilmişti!