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19.06.2020 - 14:13 | | İHA

Son dakika... Pakistan'da iki ayrı bombalı saldırı: 4 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberine göre, Pakistan'ın Sindh eyaletinde askeri araçların hedef alındığı iki ayrı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Son dakika... Pakistan'da iki ayrı bombalı saldırı: 4 ölü, 7 yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde bulunan Karaçi kentinin Liaquatabad bölgesinde sabah saatlerinde vatandaşlara nakit yardımı yapıldığı sırada bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis, kimliği henüz bilinmeyen şahıslar tarafından askeri araca el bombası atıldığını, araçta büyük hasar oluştuğunu ifade etti. Açıklamada saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 1'i asker 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde eyaletin Ghotki bölgesinde ise yine askeri bir aracın yakınında patlama meydana geldi. Bölge polis memuru Hafız Kadir, en az 2 askerin ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, patlamanın etkisiyle etraftaki binalarda ve park halindeki araçlarda büyük hasar meydana geldi.

 

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