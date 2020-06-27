27.06.2020 - 15:52 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Parkta sapık var! Çırılçıplak geldi, kızların yanına gidip...
Öğleden sonra parkta vakit geçirenler gözlerine inanamadı, ortaya çıkan sapık paniğe yol açtı.
İskoçya'nın Fife kentindeki bir parkta çırılçıplak gezen bir erkek çığlıkların yükselmesine neden oldu.
Yerel medya, henüz kimliği belirlenemeyen ve maskeli şekilde parka gelen erkeğin polis tarafından arandığını bildiriyor.
İskoçya'nın doğu kıyısındaki Kirkcaldy kasabası sakinleri, çıplak adamın parkta 15-16 yaşlarında iki genç kızın üzerine yürüdüğünü söylüyor.
Parkta bulunanların çıplak adamı görünce öğleden sonra 16.50 sularında polisi aradığı ancak ekipler geldiğinde şüphelinin kaçtığı belirtiliyor.
En fazla 30'lu yaşlarının başında olduğu tahmin edilen erkeğin, orta boylu ve güneş gözlüğü taktığı gibi detaylar var.
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