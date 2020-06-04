04.06.2020 - 16:00 | | DHA
Son dakika... Parlamento'da corona virüs paniği! Apar topar test yaptılar
İngiltere Parlamentosu'nda corona virüs paniği yaşandı. Avam Kamarası'nda konuşması sırasında terini ve burnunu sildiği görülen İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma'ya corona virüs testi yapıldı.
İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın dünkü oturumunda hareketli anlar yaşandı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma parlamentoda konuşma yaptığı sırada terleyerek, sürekli elini yüzüne götürmesi parlamentoda paniğe neden oldu.
Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Sharma burnunu çekmeye çalışınca sağlık ekipleri olaya müdahale etti. İngiliz Bakan Sharma'ya corona virüs testi yapıldı.
Öte yandan Sharma'nın testinin pozitif çıkması durumunda "yakın temaslarının" 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.
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