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13.10.2020 - 12:53 | | milliyet.com.tr

Son dakika...Polonya Başbakanı'nda koronavirüs şüphesi!

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Son dakika...Polonya Başbakanı'nda koronavirüs şüphesi!

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Cuma günü koronavirüs testi pozitif çıkan birisiyle temas etmiş olması nedeniyle karantinaya alındı.

Morawiecki'de henüz virüs semptomları görülmediği ve kendisinin işine devam ettiği belirtildi.

Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktıEskişehir’de 2 katlı müstakil evinde yalnız yaşayan Ali Karataş (62), bahçede park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Karataş’ın 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
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