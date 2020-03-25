Son dakika... Prens Charles'ın test sonucu pozitif

İngiltere'de Prens Charles'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Britanya tahtının veliahtı 71 yaşındaki prensin hastalığı orta şiddette geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bir Kraliyet Sözcüsü Prens'in eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'ın da test edildiğini ve pozitif çıkmadığını belirtti.

Prensin, eşiyle birlikte İskoçya'daki evlerinde kendilerini karantina altında tuttukları kaydedildi.

İngiliz kraliyet konutu Clarence House’un sözcüsü şu açıklamayı yaptı: "Hafif semptomlar sergiliyor ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya'da karantina altında. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi."