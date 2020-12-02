Son dakika: Putin talimat verdi! Önümüzdeki hafta başlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan pandemi hastanelerinin açılışına telekonferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir talimat verdi. Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı korona virüs aşısı hakkında konuşan Putin, “Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor” dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya hitaben konuşan Putin, “Bu hedefe ulaştığınızı düşünüyorsanız önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı aşılama çalışmalarına başlamanızı rica ederim” dedi.

Putin ayrıca, aşının en büyük risk grubundaki kitle olan öğretmenler ve doktorlara uygulanmasını istedi. Putin’in konuşmasından sonra söz alan Golikova ise bu talimatı yerine getirmek için hazır olduklarını ifade etti.

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 345 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 401'e yükseldi. Son 24 saatte 589 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 41 bin 532'ye ulaştı.

İŞTE AŞI İÇİN KRİTİK TARİHLER

İTALYA

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, gözler virüse karşı geliştirilen aşıların yaygın kullanım tarihine çevrildi.

İtalya Sağlık Bakanı Speranza İtalyan Senatosu'nda yaptığı konuşmada, "Aşı alımı merkezileştirildi ve hiçbir eşitsizliğe mahal vermeden tüm İtalyanlara ücretsiz olarak uygulanacak" diyerek aşı müjdesini duyurdu. İlk doz aşıların Ocak ayında uygulanmaya başlanmasının beklendiğini bildiren Bakan Speranza, önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve sosyal hizmetler görevlilerine verileceğini vurguladı. Speranza, İtalya'nın 202 milyon doz aşı seçeneğinin olduğunu ve kaynağın tüm İtalya nüfusunu aşılamak için yeterli olduğunu söyledi. Bakan Speranza, ülkeye AstraZeneca aşısından 40.38 milyon doz, Pfizer-BioNTech aşısından 26 milyon doz, Moderna'nın aşısından 10.769 milyon doz, Sanofi aşısından 40.38 milyon doz, Curevac'ın aşısından 30.285 milyon doz ve Johnson&Johnson aşısından 26.92 milyon doz aşı geleceğini belirtti.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKIRSAK 3. DALGA KAPININ ARDINDA BEKLİYOR"

Ordunun aşı dağıtımına destek vereceğini açıklayan Sağlık Bakanı Speranza, hükümetin aşıyı zorunlu kılmayı planlamadığını söyledi. Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiğini belirten Speranza, "Genel bir kapanmayı engellemek amacıyla riskli bölgeler modeliyle yürürlüğe koyduğumuz kısıtlama tedbirleri sonuç veriyor. Ancak tedbiri elden bırakırsak 3. dalga kapının ardında bekliyor" ifadelerini kullandı.

BELÇİKA AŞILAMAYA OCAK BAŞINDA BAŞLAMAYI PLANLIYOR

Başbakan Alexander De Croo, aşılama stratejilerinin birkaç gün içinde netlik kazanacağını belirterek "Kaybedecek zamanımız yok. Biz de birçok ülke gibi 5 Ocak'ta hazır olacağız." dedi.

AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansının (EMA) geliştirilen aşılara onay vermesini beklediklerini aktaran De Croo, aşılar hazır olduğunda mümkün olduğu kadar çok kişiyi en kısa sürede aşılamak istediklerini söyledi.

De Croo, 11 milyon nüfuslu ülkede herkesin aşılanmasının zaman alacağını, belli gruplarla aşı kampanyasına başlayacaklarını belirtti. Bu gruplar arasında sağlık çalışanları, ileri yaşlardaki kişiler ve kronik hastalığı bulunanlar yer alıyor.

EMA, şu anda Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve yine Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşılar için dün yapılan şartlı pazar onayı başvurularını değerlendiriyor. Onayların aralık sonu ve ocak başında çıkması bekleniyor.