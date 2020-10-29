Son dakika: Putin'den Karabağ ve Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'da uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi durumunda sağlanabileceğini belirtti. Putin, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye dahil birçok ülkenin katılması gerektiğini söyledi.

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