MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Putin'den Karabağ ve Türkiye açıklaması!
ABONE OL
29.10.2020 - 16:31 |

Son dakika: Putin'den Karabağ ve Türkiye açıklaması!

Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye dahil birçok ülkenin katılması gerektiğini söyledi

Son dakika: Putin'den Karabağ ve Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'da uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi durumunda sağlanabileceğini belirtti. Putin, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye dahil birçok ülkenin katılması gerektiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

    Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sarıkamış’ta yol kenarında yaralı ayı bulundu

    Sarıkamış’ta yol kenarında yaralı ayı bulundu

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu? 2020 MNG Kargo kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?

    MNG Kargo hafta sonu çalışıyor mu? 2020 MNG Kargo kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?

    Sıradaki Haber