29.10.2020 - 16:31 |
Son dakika: Putin'den Karabağ ve Türkiye açıklaması!
Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye dahil birçok ülkenin katılması gerektiğini söyledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'da uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi durumunda sağlanabileceğini belirtti. Putin, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye dahil birçok ülkenin katılması gerektiğini söyledi.
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Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.