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28.12.2020 - 09:03 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Rus balıkçı teknesi battı: 16 kayıp, bir ölü

Uluslararası haber ajanslarının duyurduğu son dakika haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 19 mürettebatlı bir Rus balıkçı teknesinin Barents Denizi'nde batması sonucunda 16 kişinin kayıp olduğunu ve iki kişinin kurtarıldığını duyurdu. Bir balıkçının ise cesedine ulaşıldı.

Son dakika: Rus balıkçı teknesi battı: 16 kayıp, bir ölü

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Barents Denizi'nde bir Rus balıkçı gemisinin batması sonucu gemideki 16 kişi kayboldu, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'nin Murmansk kentindeki Yeni Toprak (Novaya Zemlya) takımadalarının yakınlarında Barents Denizi'nde "Onega" isimli Rus balıkçı gemisi battı.

Gemideki 19 kişilik mürettebattan 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise ölü bulundu.

Mürettebattan 16 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre, geminin batmasına buzlanmanın neden olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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