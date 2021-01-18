Son dakika! Rus muhalif Aleksey Navalny 30 gün gözaltında kalacak

Rusya’da zehirlendiği ifade edilen muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya’dan başkent Moskova’ya iniş yaptıktan sonra pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Rus mahkemesi, muhalif liderin 30 gün boyunca gözaltına kalacağını açıkladı.

NELER OLMUŞTU?

Rusya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalny, yolculuğu sırasında fenalaşmıştı. Uçak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalny daha sonra zehirlendiği iddialarıyla Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi’ne özel uçakla nakledilmişti. Navalny, 23 Eylül 2020’de Berlin’deki hastaneden taburcu olmuştu.