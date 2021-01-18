18.01.2021 - 17:19 | | DHA
Son dakika! Rus muhalif Aleksey Navalny 30 gün gözaltında kalacak
Gelen bir son dakika haberine göre; Rusya’da zehirlenen muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya’dan başkent Moskova’ya iniş yaptıktan hemen sonra gözaltına alındı. Rus mahkemesi, Navalny’nin 30 gün gözaltına kalacağını duyurdu.
Rusya’da zehirlendiği ifade edilen muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya’dan başkent Moskova’ya iniş yaptıktan sonra pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Rus mahkemesi, muhalif liderin 30 gün boyunca gözaltına kalacağını açıkladı.
NELER OLMUŞTU?
Rusya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalny, yolculuğu sırasında fenalaşmıştı. Uçak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalny daha sonra zehirlendiği iddialarıyla Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi’ne özel uçakla nakledilmişti. Navalny, 23 Eylül 2020’de Berlin’deki hastaneden taburcu olmuştu.
Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.