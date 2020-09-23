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23.09.2020 - 13:00 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rus savaş gemisi tankerle çarpıştı

Danimarka ordusu, İsveç ve Danimarka arasındaki Oresund Boğazı'nda bir Rus savaş gemisi ile tankerin çarpıştığını duyurdu.

Son dakika... Rus savaş gemisi tankerle çarpıştı

Kattegat ile Baltık Denizi'ni birbirine bağlayan Oresund Boğazı'nda bir kaza meydana geldi.

Danimarka ordusu, İsveç ve Danimarka arasındaki boğazda bir Rus fırkateyninin sivil bir deniz aracıyla çarpıştığını duyurdu.

Herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı bilgisi aktarılırken gemidekilerin henüz tahliye edilmediği belirtildi. 

Kazaya neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak gelen bilgiler bölgenin sis altında oluğu yönünde. Kaza, boğazın Danimarka tarafında meydana geldiği için soruşturmayı Danimarkalı yetkililer yürütüyor.

Ülkenin ayrıca İsveç'ten yardım istediği ve kaza bölgesine sahil güvenlik ekiplerinin yollandığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

 
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