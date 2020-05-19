Son dakika... Rusya 300 bine ulaştı!

Nisan ayı başına kadar yalnızca 5 bin vaka bildiren Rusya, geride kalan haftalarda bir anda corona virüs salgınının merkez üslerinden birine dönüştü.

Günlerce 10 binin üzerinde vaka açıklayan Moskova yönetimi, son 24 saatte ise 9 bin 263 testin pozitif sonuç verdiğini bildiriyor. Böylece, Rusya'da corona virüse yakalananların sayısı 299 bin 941 oldu.

Son verilerle, ülkede dört gün üst üste 10 binin altında vaka belirlendi.

Can kayıpları ise 115 artışla 2 bin 837'ye yükseldi.

Dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip Rusya'da, salgının en yoğun görüldüğü şehir ise beklendiği gibi başkent Moskova. Yetkiller, şehir nüfusunun neredeyse yüzde 2,5'nin corona virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor.