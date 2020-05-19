MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Rusya 300 bine ulaştı!
ABONE OL
19.05.2020 - 10:50 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya 300 bine ulaştı!

ABD'nin ardından corona virüsün en çok görüldüğü ülke olan Rusya'da 9 bin 23 testin daha pozitif çıkmasıyla, vakalar 300 bini buldu.

Son dakika... Rusya 300 bine ulaştı!

Nisan ayı başına kadar yalnızca 5 bin vaka bildiren Rusya, geride kalan haftalarda bir anda corona virüs salgınının merkez üslerinden birine dönüştü.

Günlerce 10 binin üzerinde vaka açıklayan Moskova yönetimi, son 24 saatte ise 9 bin 263 testin pozitif sonuç verdiğini bildiriyor. Böylece, Rusya'da corona virüse yakalananların sayısı 299 bin 941 oldu.

Son verilerle, ülkede dört gün üst üste 10 binin altında vaka belirlendi.

Can kayıpları ise 115 artışla 2 bin 837'ye yükseldi.

Dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip Rusya'da, salgının en yoğun görüldüğü şehir ise beklendiği gibi başkent Moskova. Yetkiller, şehir nüfusunun neredeyse yüzde 2,5'nin corona virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor.

Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzasıBursa'nın Gemlik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehrin hakim tepesine 30 kamyon taş kullanılarak 20 dönümlük alanda dev Atatürk imzası oluşturuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anlamlı ve içten 19 Mayıs mesajları... Uzun- kısa, resimli ve en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri...

Anlamlı ve içten 19 Mayıs mesajları... Uzun- kısa, resimli ve en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Türk Kızılay'ın bağış programında 15 milyon 600 bin lira toplandı

Türk Kızılay'ın bağış programında 15 milyon 600 bin lira toplandı

Sıradaki Haber