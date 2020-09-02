MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Rusya açık açık ilerliyor! Tatbikat geliyor...
ABONE OL
02.09.2020 - 15:20 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya açık açık ilerliyor! Tatbikat geliyor...

26 yıllık iktidarında en zor günlerini geçiren Belarus lideri Lukaşenko'ya yardım elini uzatan Moskova yönetimi, iki ülkenin yıl sonuna kadar ortak takbikata girişeceğini duyurdu.

Son dakika... Rusya açık açık ilerliyor! Tatbikat geliyor...

Belarus ve Rusya genelkurmay başkanları, 2020 bitmeden iki ülkenin gerçekleştireceği ortak tatbikatın hazırlıklarını görüştü.

Tartışmalı seçimlerin ardından oldukça zor günler geçiren Aleksandr Lukaşenko'ya yardım elini uzatan Moskova, böylece bir adım daha ileri gitmiş oldu.

Yakın müttefikler arasında son dönemde temaslar hızlanmış vaziyette. Rusya lideri Vladimir Putin, Belarus için bir polis gücü hazırladıklarını daha önce açıklamıştı.

26 yıldır Belarus'u yöneten Lukaşenko, haftalardır muhalifler tarafından protesto ediliyor ve gösterilerin ülke tarihinin en büyük protestosu olduğu bildiriliyor. Tartışmalı seçimleri Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazandığı duyurulmuştu.

Yokuş aşağı kayan TIR 4 araca ve eve çarptıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Sancaktepe'de iş makinesi yüklü TIR, yokuşta kayarak park halindeki 4 aracı ezdikten sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları...Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları erişime açıldı

2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları...Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları erişime açıldı

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Kendini ihbar etti! 'Gelin beni alın'

Kendini ihbar etti! 'Gelin beni alın'

Sıradaki Haber