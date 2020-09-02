Son dakika... Rusya açık açık ilerliyor! Tatbikat geliyor...

Belarus ve Rusya genelkurmay başkanları, 2020 bitmeden iki ülkenin gerçekleştireceği ortak tatbikatın hazırlıklarını görüştü.

Tartışmalı seçimlerin ardından oldukça zor günler geçiren Aleksandr Lukaşenko'ya yardım elini uzatan Moskova, böylece bir adım daha ileri gitmiş oldu.

Yakın müttefikler arasında son dönemde temaslar hızlanmış vaziyette. Rusya lideri Vladimir Putin, Belarus için bir polis gücü hazırladıklarını daha önce açıklamıştı.

26 yıldır Belarus'u yöneten Lukaşenko, haftalardır muhalifler tarafından protesto ediliyor ve gösterilerin ülke tarihinin en büyük protestosu olduğu bildiriliyor. Tartışmalı seçimleri Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazandığı duyurulmuştu.