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22.10.2020 - 12:31 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya Sağlık Bakanı karantinaya alındı!

Rusya Sağlık Bakanı bir aile üyesinin koronavirüs tesinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.

Son dakika... Rusya Sağlık Bakanı karantinaya alındı!

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko bir aile üyesinin koronavirüs tesinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 971 yeni vaka tespit edildi, 290 kişi hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 25 bin 242'ye yükseldi.

Parmaklıklar küçük kızın bileğine saplandı!İstanbul Esenyurt'ta apartman girişindeki demir kapının parmaklıkları 7 yaşındaki Hasret Meriç'in bileğine saplandı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Küçük kız, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.
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