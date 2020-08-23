23.08.2020 - 13:07 |
Son dakika... Rusya: Türkiye ile S-400'ün ikinci anlaşması imzalandı
Moskova yönetimi imzalanan anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali model üzerine görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını ancak Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.
Rus haber ajansları, söz konusu haberden dakikalar önce yine resmi yetkililere dayandırarak ikinci anlaşmanın gelecek yıl imzalanmasının beklendiğini bildirmişti.
Yine medyadaki haberlerde, Rus Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un S-400 füze savunma sisteminin ek sevkiyatını Türkiye'ye gerçekleştirebileceklerini söylediği cümleler yer almıştı.
87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadıKüçükçekmece’de oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, gözü gibi baktığı 1987 model Doğan marka otomobiline değer biçemiyor. Çınar, araba meraklılarının görmek için şehir dışından geldiği 33 yaşındaki aracını 100 bin TL’ye dahi satmadı.