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26.05.2020 - 09:07 | | AA

Son dakika! Rusya'da askeri helikopter kazasında 4 kişi öldü

Rusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus TASS haber ajansına konuşan bölge yetkilisi, helikopterdeki  4 kişilik mürettebatın kazada yaşamını yitirdiği ve helikopterin inişin ardından alev aldığını aktardı.

Kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor. 

Geçen hafta, başkent Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da meydana gelen askeri helikopter kazası kameraya böyle yansıdıRusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
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