Son dakika... Rusya'da can kaybı 3 bini geçti, 8 bin 800 yeni vaka

Nisan ayı başına kadar yalnızca 5 bin vaka bildiren Rusya'da, bugün açıklanan rakamlarla corona virüse yakalananların sayısı 317 bini aştı.

Son 24 saatte 8 bin 849 yeni teşhis konulan ülkede, vakalar 317 bin 554 oldu. Rusya'da bir gün önce 8 bin 764 test pozitif çıkmıştı.

Rusya'daki can kayıphları ise 127 artışla 3 bin 99'a yükseldi.