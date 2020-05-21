MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Rusya'da can kaybı 3 bini geçti, 8 bin 800 yeni vaka
ABONE OL
21.05.2020 - 10:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya'da can kaybı 3 bini geçti, 8 bin 800 yeni vaka

ABD'nin ardından en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Rusya'da, pozitif sonuç veren testlerin sayısı 317 bini aştı.

Son dakika... Rusya'da can kaybı 3 bini geçti, 8 bin 800 yeni vaka

Nisan ayı başına kadar yalnızca 5 bin vaka bildiren Rusya'da, bugün açıklanan rakamlarla corona virüse yakalananların sayısı 317 bini aştı.

Son 24 saatte 8 bin 849 yeni teşhis konulan ülkede, vakalar 317 bin 554 oldu. Rusya'da bir gün önce 8 bin 764 test pozitif çıkmıştı.

Rusya'daki can kayıphları ise 127 artışla 3 bin 99'a yükseldi.

Otobüste hırsızlık yapan zanlı kapılar kitlenince yakalandıAdana’da toplu taşıma aracında bir genç kadının çantasından bin 300 lira çalan zanlı, şoför kapıyı kapatınca kaçamayıp yakalandı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HES kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ne işe yarar ve nerelerde kullanılır?

HES kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ne işe yarar ve nerelerde kullanılır?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Geri sayım başladı! 15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacak? 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma izni ne zaman?

Geri sayım başladı! 15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacak? 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma izni ne zaman?

Sıradaki Haber