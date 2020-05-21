21.05.2020 - 10:40 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Rusya'da can kaybı 3 bini geçti, 8 bin 800 yeni vaka
ABD'nin ardından en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Rusya'da, pozitif sonuç veren testlerin sayısı 317 bini aştı.
Nisan ayı başına kadar yalnızca 5 bin vaka bildiren Rusya'da, bugün açıklanan rakamlarla corona virüse yakalananların sayısı 317 bini aştı.
Son 24 saatte 8 bin 849 yeni teşhis konulan ülkede, vakalar 317 bin 554 oldu. Rusya'da bir gün önce 8 bin 764 test pozitif çıkmıştı.
Rusya'daki can kayıphları ise 127 artışla 3 bin 99'a yükseldi.