Rusya Corona virÃ¼s Enfeksiyonu Kontrol ve Ã–nleme Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatte 8 bin 371 kiÅŸide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayÄ±sÄ± 379 bin 51â€™e ulaÅŸtÄ±.

Ãœlkede, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 174 artarak 4 bin 142â€™ye, iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 8 bin 785 artarak 150 bin 993â€™e yÃ¼kseldi.Â

Rusya'da vaka sayÄ±sÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k artÄ±ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 2,3 olarak aÃ§Ä±klanÄ±rken, yeni vakalarÄ±n yÃ¼zde 42,5â€™inde semptom gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi ifade edildi.Â Â Â

Moskova'da gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± 2 bin 54 artarak 173 bin 497â€™ye, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 71 artarak 2 bin 254â€™e Ã§Ä±ktÄ±.Â

Åžehirde toplam 71 bin 251 kiÅŸinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸu bildirildi.Â Â Â

300 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZETÄ°M ALTINDA

Rusya Ä°nsan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼ketici HaklarÄ±nÄ± Koruma Servisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son 24 saatte 285 bin testin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan test sayÄ±sÄ±nÄ±n 9 milyon 700 binden fazla olduÄŸu belirtildi.Â Â

AÃ§Ä±klamada, 300 bin kiÅŸinin gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu kaydedildi.

RUSYA'DA KOVÄ°D-19 SALGINININ GELÄ°ÅžÄ°MÄ°

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakalarÄ± 31 Ocak'ta TÃ¼men ve Sibirya'nÄ±n gÃ¼neyindeki Transbaykal bÃ¶lgelerinde 2 Ã‡in vatandaÅŸÄ±nda tespit edilmiÅŸti. Ä°lk Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼m ise 19 Mart'ta baÅŸkent Moskova'da 79 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. MartÄ±n sonundan itibaren sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapatan Rusya, salgÄ±nÄ±n artmasÄ±yla "yÃ¼ksek hazÄ±rlÄ±k durumu"na geÃ§miÅŸti.

Ãœlkenin pek Ã§ok bÃ¶lgesinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmiÅŸ, market ve eczaneler hariÃ§ tÃ¼m maÄŸazalar, restoran, kafe, eÄŸlence, kÃ¼ltÃ¼r ve spor merkezleri kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Son zamanlarda vaka sayÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸ oranÄ±nda azalma gÃ¶rÃ¼lmesi nedeniyle Ã¼lkenin bazÄ± bÃ¶lgelerinde tedbirler gevÅŸetilmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Moskova baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± ÅŸehirlerde tedbirler gevÅŸetilirken, taksiler dahil toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, iÅŸ yerleri, marketler ve kalabalÄ±k ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmiÅŸti.

31 MayÄ±sâ€™ta sona erecek sokaÄŸa Ã§Ä±kma izni Moskovaâ€™da 14 Haziranâ€™a kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸ, bununla birlikte 1 Haziran itibarÄ±yla gÄ±da harici satÄ±ÅŸ yapan iÅŸletmelerin, kuru temizlemeci, ayakkabÄ± ve giyim tamir atÃ¶lyelerinin aÃ§Ä±lmasÄ±na, vatandaÅŸlarÄ±n aÃ§Ä±k havada belirli zamanlarda gezmesine ve spor yapmasÄ±na izin verilmiÅŸti.

Rusya BaÅŸbakanÄ± Mihail MiÅŸustin, Ä°nÅŸaat BakanÄ± Vladimir YakuÅŸev, KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Olga Lyubimova, Bilim ve YÃ¼ksek EÄŸitim BakanÄ± Valeriy Falkov, Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadÄ± Duma'daki bazÄ± milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmiÅŸti.

BaÅŸbakan MiÅŸustinâ€™in yanÄ± sÄ±ra Lyubimova, Falkov ve YakuÅŸev iyileÅŸerek gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastaneden taburcu edilmiÅŸti.

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