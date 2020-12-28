28.12.2020 - 15:23 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Rusya'da saldırı
Rus haber ajansları, ülkenin güneyindeki Çeçenya'nın başkenti Grozni'de iki güvenlik görevlisinin vurularak öldürüldüğünü bildiriyor.
Interfax ve TASS haber ajansları, Rusya'nın güneyindeki Grozni kentinde bir silahlı çatışma olduğunu duyurdu.
Çeçenya'nın başkenti olan şehirde gerçekleşen saldırıda, iki güvenlik görevlisi Mira Sokağı'nda vurularak öldürüldü.
Saldırganların kaçtığını aktaran Interfax, polisin otomatik silah kullanan saldırganları yakalamak için operasyon başlattığını bildiriyor.