MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Rusya'da saldırı
ABONE OL
28.12.2020 - 15:23 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya'da saldırı

Rus haber ajansları, ülkenin güneyindeki Çeçenya'nın başkenti Grozni'de iki güvenlik görevlisinin vurularak öldürüldüğünü bildiriyor.

Son dakika... Rusya'da saldırı

Interfax ve TASS haber ajansları, Rusya'nın güneyindeki Grozni kentinde bir silahlı çatışma olduğunu duyurdu.

Çeçenya'nın başkenti olan şehirde gerçekleşen saldırıda, iki güvenlik görevlisi Mira Sokağı'nda vurularak öldürüldü.

Saldırganların kaçtığını aktaran Interfax, polisin otomatik silah kullanan saldırganları yakalamak için operasyon başlattığını bildiriyor.

Tenisle tanışan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları kortta raket sallıyorŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı açıktan sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, başvurular başladı mı, hangi tarihler arasında alınacak?

Jandarma Genel Komutanlığı açıktan sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, başvurular başladı mı, hangi tarihler arasında alınacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Son dakika... İş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına gözaltı

Son dakika... İş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet