Son dakika... Rusya'da saldırı

Interfax ve TASS haber ajansları, Rusya'nın güneyindeki Grozni kentinde bir silahlı çatışma olduğunu duyurdu.

Çeçenya'nın başkenti olan şehirde gerçekleşen saldırıda, iki güvenlik görevlisi Mira Sokağı'nda vurularak öldürüldü.

Saldırganların kaçtığını aktaran Interfax, polisin otomatik silah kullanan saldırganları yakalamak için operasyon başlattığını bildiriyor.