Son dakika | Rusya’da son 24 saatte 8 bin 371 yeni corona virüs vakası

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 371 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 379 bin 51’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 174 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 4 bin 142’ye ulaştığını açıkladı.
Bakan Albayrak duyurmuştu! Yeni bir finansman paketi yoldaCorona virüs sonrasında normalleşme surecinde yeni bir finansman paketi yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti ama detay vermemişti. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair bazı detayları aktardı.