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31.01.2020 - 13:49 |

Son dakika... Rusya'da Türk işçilerin çalıştığı fabrikada patlama

Son dakika haberine göre bir kauçuk fabrikasında meydana gelen patlamada beş kişi yaşamını yitirdi. Rus medyasına göre, hayatını kaybedenlerden dördü Türk.

Son dakika... Rusya'da Türk işçilerin çalıştığı fabrikada patlama

Rusya'nın batısındaki bir fabrikada sabah saatlerinde patlama oldu.

Gelen son dakika haberine göre, Oryol bölgesindeki Mtsensk şehrinde kurulu fabrikada beş kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Rus medyasına göre, yaşamını yitirenlerden dördü Türk vatandaşı.

Patlamanın ardından fabrikaya gelen acil durum müdahale ekipleri, enkaz altından bir kadın işçinin cesedini çıkardı.

Üç yaralı hastaneye kaldırılırken, ikisinin durumu ağır. Yaralıların vücutlarında ağır yanıklar var.

Rus medyasının olay yerinden paylaştığı görüntülerde, kauçuk üreten fabrikanın büyük hasar aldığı görülüyor.

 

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