Son dakika... Rusya'da yine 10 binin üzerinde vaka

11.05 : Nisan ayı başlarında yalnızca 5 bin civarında vaka bildiren Rusya'da, kelimenin tam anlamıyla bir corona virüs patlaması yaşanıyor.

Moskova yönetimi, bugün 10 bin 581 testin daha pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Böylece, Rusya'daki vakaların sayısı 145 bin 268 oldu.

Rusya, Pazar günü de 10 bin 633 vakayla şimdiye kadar tespit edilmiş en yüksek rakamı açıklamıştı.

Böylece, Rusya'daki vakalar bir ayı doldurmadan yaklaşık 30 kat artmış oldu.

09.20 : Covid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, iki aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor.

İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek. Ülkedeki parklar da açılırken, restoranlar da paket servis yapabilecek.

Ayrıca 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine de izi verilecek.

İtalya, corona virüs salgını nedeniyle tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olmuştu.

Ülkede geçen hafta can kaybı son iki ayın en düşük seviyesindeydi, bir haftada 174 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 210 bin 717, can kaybıysa 28 bin 884.

İtalya ekonomisininse bu yıl yüzde 9 daralması bekleniyor.

07.00 : ABD Başkanı Donald Trump, corona virüse karşı yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden 'çok emin' olduğunu söyledi. Fox News'a konuşan Trump, ABD"de virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 100 bin kişinin ölebileceğini belirtti.

Trump, yönetiminin salgının başlangıcında çok yavaş davrandığı şeklindeki eleştirileri de reddetti. "Doğru şeyi yaptık" diyen Trump, Çin'i bir kez daha salgının yayılmasını durdurmamakla ve bu konuda başarısız olmakla suçladı.

Trump, "Bence korkunç bir hata yaptılar ve bunu kabul etmek istemediler. Biz, oraya (Vuhan'a) erişim imkan verilmesini istedik. Bizi orada istemediler" diye konuştu.

ABD Başkanı ayrıca Amerikan istihabarat servislerinin de 23 Ocak'a kadar salgınla ilgili olarak kendisini uyarmadıklarını, kaygılarını dile getirmediklerini söyledi.

CNN ve ABC televizyonları ise 3 Ocak tarihinden itibaren Trump'a verilen istihbarat brifinglerinde corona virüsten de bahsedildiğini bildirdi.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre, 1 milyon 158 bin vakanın görüldüğü ABD'de Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı 67 bini geçti. Ülkede kamu sağlığı uzmanları ise Trump'ın aksine corona virüs aşısı geliştirilmesinin 12-18 ay süreceğini söylüyor.