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04.04.2020 - 14:30 | | İHA

Son dakika... Rusya'dan corona virüs açıklaması! İyi haberi duyurdu

Gelen son dakika haberine göre, Rusya’nın daha önce duyurduğu corona virüsü aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı duyurularak insanlarda Haziran ayından itibaren deneneceği açıklandı.

Son dakika... Rusya'dan corona virüs açıklaması! İyi haberi duyurdu

Son dakika haberine göre, Rusya’nın geçtiğimiz haftalarda corona virüsüne karşı geliştirdiği ilacı dünya kamuoyuna duyurmasından sonra aşının test aşamalarıyla ilgili Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi’nin Başkanı Rinat Maksyutov, Rus devlet televizyonuna çalışmanın detaylarını anlattı.

Aşının laboratuvar çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Maksyutov bazı hayvanlarda testlerin tamamlandığını söyleyerek, “Şu ana kadar aşı fareler ve gelincikler üzerinden denendi. Primatlar üzerinde aşılama süreci devam ediyor. Laboratuvar ortamındaki çalışmaları primat testlerini tamamladıktan sonra Nisan ayı sonuna kadar tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Ardından bilimsel çalışmalara devam ettikten sonra Haziran ayında da aşının insanlar üzerinde denenmeye başlayacak” dedi.

Rusya’da aşı çalışmaları devam ederken ülke genelinde vaka sayılarında da hızla yükseliş görülmeye devam ediyor. Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan yeni açıklamada 78 bölgede toplam vakanın 4 bin 731’e ulaştığı ifade edilirken ölü sayısının 43’e ulaştığı duyuruldu. Son 24 saatte toplam 52 kişi iyileşirken en çok vaka kaydı yine Moskova Bölgesi’nde görüldü.

Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara cezaTürkiye genelinde görülen corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eldivensiz çalışan pazarcılara ve yaşı 20'den küçük olan pazarcılara cezai işlem uygulandı.
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