Son dakika... Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya'nın Türkiye'nin böyle bir talep dile getirmesi durumunda S-400 hava savunma füze sistemlerinin Ankara'ya teslimiyle ilgili yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söyledi.



Borisov, "Böyle bir seçenek var ve arzuyu ifade ederse anlaşmayı imzalayacağız." dedi.