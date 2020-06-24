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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
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24.06.2020 - 15:20 |

Son dakika... Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Son dakika haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, "Rusya, S-400 hava savunma sistemleri konusunda Türkiye ile bu yıl bitmeden yeni anlaşma imzalamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya'nın Türkiye'nin böyle bir talep dile getirmesi durumunda S-400 hava savunma füze sistemlerinin Ankara'ya teslimiyle ilgili yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Borisov, "Böyle bir seçenek var ve arzuyu ifade ederse anlaşmayı imzalayacağız." dedi.

Bakan Varank paylaştı! SARB-83 testleri geçti...Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti" notunu düştü.
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