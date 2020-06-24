24.06.2020 - 15:20 |
Son dakika... Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Son dakika haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, "Rusya, S-400 hava savunma sistemleri konusunda Türkiye ile bu yıl bitmeden yeni anlaşma imzalamaya hazır" ifadelerini kullandı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya'nın Türkiye'nin böyle bir talep dile getirmesi durumunda S-400 hava savunma füze sistemlerinin Ankara'ya teslimiyle ilgili yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söyledi.
Borisov, "Böyle bir seçenek var ve arzuyu ifade ederse anlaşmayı imzalayacağız." dedi.