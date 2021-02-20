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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Rusya'dan flaş S-400 açıklaması!
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20.02.2021 - 14:09 |

Son dakika: Rusya'dan flaş S-400 açıklaması!

Son dakika haberine göre, Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına yönelik görüşmelere ara verilmediğini ifade etti.

Son dakika: Rusya'dan flaş S-400 açıklaması!

Rus basınına konuşan Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilip verilmediğine ilişkin soru karşısında, “S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmesi gibi bir durum yok ” açıklamasını yaptı.

Türkiye, Rusya’dan 4 adet S-400 füze savunma bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ileri bir safhada olduklarını, ancak henüz anlaşma imzalamadıklarını belirtmişti.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz füzelerini hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

 

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