17.02.2021 - 12:51 | | AA, milliyet.com.tr
Son dakika: Sabaha karşı 03.00'te yatılı okula baskın! 26 öğrenci ve 4 öğretmen...
Son dakika haberine göre, Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.
Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı. Nijer Eyalet Hükümeti Bakanı İbrahim Matane, sabaha karşı 03.00'te gerçekleşen baskında, askeri üniforma giyen 'haydutların' çocukları kaçırmak için güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiğini doğruladı.
İstanbul'da yanan otomobili kartopu atarak söndürdülerÜmraniye'de otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.