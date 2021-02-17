Son dakika: Sabaha karşı 03.00'te yatılı okula baskın! 26 öğrenci ve 4 öğretmen...

Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı. Nijer Eyalet Hükümeti Bakanı İbrahim Matane, sabaha karşı 03.00'te gerçekleşen baskında, askeri üniforma giyen 'haydutların' çocukları kaçırmak için güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiğini doğruladı.