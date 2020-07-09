09.07.2020 - 19:26 | | İHA
Son dakika... Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu
Gelen son dakika haberine göre; Güney Kore polisi, kaybolduğu açıklanan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon’un cansız bedenine ulaştı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-soon'un yerel saatle 17.17'de kaybolduğu açıklanmıştı. Seul polisi, Won-soon'u arama çalışmaları başlatmış, cep telefonu sinyaline en son Seongbuk'un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiğini ifade etmişti. Belediye Başkanı Won-soon'dan kötü haber geldi. Polis, Won-soon'un cansız bedenine ulaştığını duyurdu.
Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Türkiye ve DSÖ anlaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Bakan Koca ve Kluge açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi çok yakında açılacak' ifadelerine yer verdi.